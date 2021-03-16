Son dakika: İkinci Palu Ailesi vakası! Bu sefer adres Antalya...

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı bir köyde akıllara durgunluk veren bir şantaj olayı yaşandı. 40 yaşındaki Abdullah Çığ, ablasının 20 yıllık kocası İsa Akman tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir ormana kaçırıldığını ve tecavüze uğradığını söyledi. Olay, atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı.



ŞANTAJCI ENİŞTE



Yeşilova'da hayvancılıkla uğraşan Çığ, şok iddialarda bulundu. Çığ, ablasının eşi tarafından dolandırıldığını, akabinde ormanlık bir alana zorla götürülüp istismar edildiğini ve tecavüze uğradığını belirtti.Korkunç iddialar, atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirildi. Çığ isimli vatandaş şantaja uğradığını öne sürerek atv'nin kapısını çaldı.

Eniştesi tarafından önce dolandırıldığını sonra da tecavüze uğradığını iddia eden Çığ, kendisini "Seni evlendireceğim" diyerek evlilik vaadiyle kandırdığını söyledi. Akman tarafından ormanda tecavüze uğradığını iddia eden Çığ, Antalya'nın Manavgat ilçesine götürülerek ellerinden bağlandığını, ensesine tel bağladıklarını, elbiselerini bıçakla kestiklerini bildirdi. Bununla da yetinmeyen eniştesi tarafından zorla çıplak fotoğraflarının çekildiğini ileri süren Çığ, eniştesi tarafından kendisine 500 bin TL'lik senet imzalatıldığını açıkladı.



PALU AİLESİ'Nİ ANDIRAN OLAY



İkinci Palu Ailesi skandalı olarak değerlendirilen vakada Çığ'ın yaşadığı mağduriyet Antalya Emniyeti'ni harekete geçirdi. Mağdur Çığ'ın beyanları üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iddiaların odağında yer alan enişte Akman ve üç şüpheliyi yakaladı ve tutukladı.İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, daha önce Türkiye'de gündem olan Palu Ailesi vakasını hatırlattı.2018'de Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla atv'ye başvurmuş; vakada tecavüz ve cinayet gibi çok sayıda suç deşifre edilmişti. Olayda kendi çocukları dahil ailedeki diğer çocuklara da tecavüz ettiği iddia edilen Tuncer Ustael birçok suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.