Son dakika haberi: İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte İSKİ'den gelen son veriler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahminleri açıklandı. Paylaşılan verilere göre bu hafta içi İstanbul'da yağışların etkili olması bekleniyor. Yağmurla birlikte baraj doluluk oranlarının daha da artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 62.40 olarak ölçüldü. Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 43,24 arttı. Açıklanan verilere göre 2 Mart'ta 57.23 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde ise yüzde 5.17 artış gösterdi.

BARAJLARDAKİ İSTİKRARLI ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 76.93, Pabuçdere 43.77, Sazlıdere 33.19, Büyükçekmece 62.44, Alibey 57.41, Terkos 58.21, Kazandere 58.12, Elmalı 69.73, Darlık 72.83 ve Istrancalar 60.66 olarak kaydedildi.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: "İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNDE YAĞIŞLAR BAŞLAYACAK"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İstanbul'da öğle saatlerinde yağışların başlayacağını söyledi. Şen attığı tweette, "Şimdi saat 8:30 itibarıyla İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve güneşli ama 2 saat içerisinde İstanbul'da yağış başlar" ifadelerini kullandı.