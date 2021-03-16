İstanbul’da kumarhaneye gidenlere 7 milyon 900 bin lira ceza kesildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 2021'in ilk aylarında, gelen ihbarlar ve saha çalışmaları neticesinde İstanbul'da dört bir yana dağılmış toplam 39 ilçede bulunan 274 adet kumarhaneye baskın düzenledi.





Yapılan operasyonlar neticesinde, kumar oynadığı tespit edilen 1644 oyuncuya, kumar oynamaktan 2 Milyon 196 bin 384 TL para cezası kesilirken, Covid-19 denetimlerinden ise kumar oynayan oyuncalara 5 Milyon 703 Bin 36 TL para cezası kesildi.





274 KİŞ GÖZALTINA ALINDI



Yapılan çalışmalar neticesinde kumarhane baskınları sonucunda 178 Bin 574 TL, 6 Bin 200 Dolar, 970 Euro, 4 adet rulet makinesi, 50 adet kumar makinesi ve 117 adet sanal para oynatılan bilgisayarlar ele geçirildi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 98 mekanı mühürleyip, 274 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapmıştır.