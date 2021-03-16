İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon, 40 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Sultangazi merkezli Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon yaptı. 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda narkotik ekipleri, özel harekat timlerinin eşliğinde adreslere girdi.Adreslerde uzun süre arama yapan polis ekipleri, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerle ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.