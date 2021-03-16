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’da uyuşturucu satıcılarına operasyon, 40 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ilçede 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda 40 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 16.3.2021 07:22 ABONE OL
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon, 40 gözaltı
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Sultangazi merkezli Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon yaptı. 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda narkotik ekipleri, özel harekat timlerinin eşliğinde adreslere girdi.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Adreslerde uzun süre arama yapan polis ekipleri, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerle ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon, 40 gözaltı
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