İzmit’teki kazada 3 kişi yaralandı

İzmit İlçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İzmit'ten Umuttepe istikametine seyir halinde olan U.G. idaresindeki 41 ABH 964 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen M.Ç isimli sürücünün kullandığı 41 ACK 421 plakalı otomobil, Kent Mezarlığı yakınında bulunan Rehabilitasyon Merkezi kavşağında birbirleri ile çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 ABH 964 plakalı otomobil yol üzerindeki bariyere çarparak durdu.

HAFİF YARALI

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri 41 ABH 964 otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 çocuk ile annelerini ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.