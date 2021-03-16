Kadına şiddet durmuyor

Kadına yönelik şiddet, alınan tüm önlemlere rağmen bir türlü durmuyor. Mardin, Niğde ve Şanlıurfa'dan yine kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri geldi. Niğde'nin Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta 1 çocuk annesi okul öncesi öğretmeni Sibel Yüzer (47), boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yüzer ile görüşmek için buluştu. Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı. Mehmet Yüzer, marketin içinde Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Sibel öğretmen hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, firari şüpheli Mehmet Yüzer'i yakalamak için çalışma başlattı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çocuk annesi Gülbahar Asabay (25), kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Acil serviste tedaviye alınan Asabay, doktorların çabalarına rağmen kurtarılmadı. Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 35. kilometresinde de vücudunun bir bölümü yanmış halde ceset gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu 38 yaşındaki Futem Alhamadi'ye ait olduğu belirlendi. Üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirlenen Alhamadi'nin cesedi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.