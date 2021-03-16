Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kamyonun altına girdi otomobilde sıkıştı
Giriş Tarihi: 17.3.2021 00:36

Kamyonun altına girdi otomobilde sıkıştı

ABBAS ÇAKAR
Kamyonun altına girdi otomobilde sıkıştı

İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, . idaresindeki otomobil,  park halindeki Kamyonun altına girdi.

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Metin A. idaresindeki 41 FP 609 plakalı otomobil, Cengiz Ö.'ye ait olduğu öğrenilen park halindeki 41 HT 506 plakalı Kamyona çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada kamyonun altına giren otomobilin sürücü Metin A. araç içerisinde sıkıştı. Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonun altına girdi otomobilde sıkıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA