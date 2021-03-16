Kamyonun altına girdi otomobilde sıkıştı

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Metin A. idaresindeki 41 FP 609 plakalı otomobil, Cengiz Ö.'ye ait olduğu öğrenilen park halindeki 41 HT 506 plakalı Kamyona çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada kamyonun altına giren otomobilin sürücü Metin A. araç içerisinde sıkıştı. Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı