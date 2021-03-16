Kayıp kız arkadaşlar 34 saat sonra bulundular

Yalova'da oturan ve dün sabah saatlerinde evden deneme sınavına gidiyoruz diye ayrılan 13 yaşındaki Tuana Yamanel ile 14 yaşındaki Feyza Eker, bir daha eve geri dönmedi.

AİLELERİNE TESLİM EDİLECEKLER

Kendilerinden 24 saattir haber alamayan aileleri ise polise ihbarda bulunup, her yerde onları aramaya başladı. Yalova'dan otobüse binerek Kocaeli'ne gelmiş olabilecekleri değerlendirilen çocuklar, 34 saat sonra Emniyet ve Jandarma'nın yoğun çabaları ile Kocaeli Gölcük İlçesinde bulundu. Her iki çocuğunda sağlık durumlarının iyi oldukları ve ailelerine teslim edilecekleri öğrenildi.