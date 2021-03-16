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Giriş Tarihi: 16.3.2021 23:35

Kayıp kız arkadaşlar 34 saat sonra bulundular

ABBAS ÇAKAR
Kayıp kız arkadaşlar 34 saat sonra bulundular

’da ikamet eden ve önceki sabah deneme sınavına gidiyoruz diyerek evden çıkarak kayıplara karışan 2 kız  çocuğu 34  saat sonra   İlçesine bulundu.

Yalova'da oturan ve dün sabah saatlerinde evden deneme sınavına gidiyoruz diye ayrılan 13 yaşındaki Tuana Yamanel ile 14 yaşındaki Feyza Eker, bir daha eve geri dönmedi.

AİLELERİNE TESLİM EDİLECEKLER

Kendilerinden 24 saattir haber alamayan aileleri ise polise ihbarda bulunup, her yerde onları aramaya başladı. Yalova'dan otobüse binerek Kocaeli'ne gelmiş olabilecekleri değerlendirilen çocuklar, 34 saat sonra Emniyet ve Jandarma'nın yoğun çabaları ile Kocaeli Gölcük İlçesinde bulundu. Her iki çocuğunda sağlık durumlarının iyi oldukları ve ailelerine teslim edilecekleri öğrenildi.

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Kayıp kız arkadaşlar 34 saat sonra bulundular
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