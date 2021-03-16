Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yapan kişi yakalandı

Bağ evlerinden hırsızlık olaylarının meydana gelmesi sonucu jandarma ekipleri alarma geçti.



İlçeye bağlı Kılevli köyünde bir bağ evinden maddi değeri 10 bin lira olan 2 çapa motoru ile 2 su motorunun çalındığı belirlendi.



Olay üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri başlatmış oldukları soruşturma kapsamında hırsızlık şüphelisi olan ve daha önceleri de suç kayıtları bulunan 40 yaşındaki M.T'yi yakalayarak gözaltına aldı.



Hırsızlıkta çalınan malzemelere de jandarma el koydu.



Ayrıca, çalıntı malzemeleri satın alan işyeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.