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Giriş Tarihi: 16.3.2021 13:21

'de bağ evinden hırsızlık yapan kişi yakalandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yapan kişi yakalandı

'nin Balışeyh ilçesinde bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Çalışan malzemelere de jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Bağ evlerinden hırsızlık olaylarının meydana gelmesi sonucu jandarma ekipleri alarma geçti.

İlçeye bağlı Kılevli köyünde bir bağ evinden maddi değeri 10 bin lira olan 2 çapa motoru ile 2 su motorunun çalındığı belirlendi.

Olay üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri başlatmış oldukları soruşturma kapsamında hırsızlık şüphelisi olan ve daha önceleri de suç kayıtları bulunan 40 yaşındaki M.T'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlıkta çalınan malzemelere de jandarma el koydu.

Ayrıca, çalıntı malzemeleri satın alan işyeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yapan kişi yakalandı
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