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’de mezarlıklara bahar bakımı

Belediyesi bahar aylarının gelmesi ile birlikte mezarlıklarda yabani ot, çim biçme ve mezarlık temizleme çalışmalarına başladı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Giriş Tarihi: 16.3.2021 11:31 ABONE OL
Kırıkkale’de mezarlıklara bahar bakımı

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler Kırıkkale'de bulunan mezarlıklarda yürüttüğü temizlik çalışmalarına bahar aylarının gelmesi ile birlikte sıklaştırdı. Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri müdürlüğü yetkilileri "Yeni Mahalle mezarlığında başlayan çalışmalarda mezarlık içerisinde bulunan yabani ot, çim biçme ve temizlik olarak devam etmekte. Mezarlıklarımız yapılan temizliklerle hem daha güzel bir görünüme kavuşacak, hem de vefat eden yakınlarını ziyaret eden vatandaşlarımızın daha rahat ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler. İlk etapta Yeni Mahalle mezarlığında yapılmakta olan yabani ot, çim biçme ve mezarlık temizliği çalışmalarının tamamlanması ile şehrimizde bulunan diğer mezarlıklarda da aynı bakım ve temizlik çalışmaları yürütülecek" ifadelerini kulandılar.

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Kırıkkale’de mezarlıklara bahar bakımı
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