Kocaeli’nde potasız okul kalmayacak

Kocaeli'nde bugüne kadar 404 okula "Potasız Okul Kalmasın" projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahası yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki 75 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak. Büyükşehir'in projesi kapsamında yapılacak olan yeni sahalar ile birlikte 2021 sonu toplamda 479 saha Kocaeli'ne kazandırmış olacak.

TOPLAMDA 479 OLACAK

Büyükşehir, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlar üretmeye devam ediyor. Başkan Tahir Büyükakın'ın dikkatle üzerinde durduğu proje kapsamında ihale gerçekleştirilirken ihaleye 11 firma teklif vererek katıldı.404 okula basket ve voleybol sahası kazandıran Büyükşehir 2021 yılı içerisinde 75 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak ve toplamda 479 saha tamamlanmış olacak. İş kapsamında 6 bin ton 0 aşınma asfaltı ve bin 200 ton binder asfaltı kullanılacak. Saha yapılacak zemin akrilik boya ile boyanarak basketbol potaları ve voleybol direkleri montajı yapılacak.

STANDART ÖLÇÜLERDE

Çocukların ve gençlerin hem sportif hem de kültürel gelişimlerine büyük önem veren Büyükşehir, basketbol sahalarıyla öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlıyor. Saha kurulabilecek okulları belirleyerek çalışma yapan Büyükşehir, sahaları standart ölçülerine göre düzenliyor.