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Kontrolsüz normalleşme! İhbara takıldı

Kontrollü normalleşmeye, yüksek riskli il olarak başlayan ve bir anda vaka sayıları artan ’nde, İlçesinde yapılan bir ihbar üzerine gerçekleştirilen baskında, bir kafe içerisinde oyun oynayıp nargile içen ve tüm tedbirleri hiçe sayan 16 kişiye işlem yapıldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 16.3.2021 14:14 Son Güncelleme: 16.3.2021 14:14 ABONE OL
Kontrolsüz normalleşme! İhbara takıldı

Kocaeli İzmit İlçesinde bir kafe içerisinde oyun oynanıp, nargile içilmesine müsaade edildiği ve hiçbir tedbire uyulmadığı ihbarı alan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapmış oldukları baskında bir kafe içerisinde 16 kişinin maske ve mesafe kuralına uymadığı, ayrıca içeride yasak olmasına rağmen okey diye tabir edilen oyun oynadıklarını ve nargile içtiklerini tespit etti. Yapılan tespit sonrasında yasakları hiçe sayan işletme sahibi ile kontrolsüz normalleşen müşterilerin tamamına idari para cezası uygulandı.

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Kontrolsüz normalleşme! İhbara takıldı
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