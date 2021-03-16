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Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:15

’da otomobil devrildi: 5 yaralı

İHA
Konya’da otomobil devrildi: 5 yaralı

'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (34) idaresindeki 42 BL 770 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi İsmail Kayası Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü M.K. ile araçta bulunan M.Y. (54), E.Y. (26), H.Y. (57) ve Ö.K. (36) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Konya’da otomobil devrildi: 5 yaralı
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