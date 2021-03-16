Leylek Köyü’nde bahar bereketi

Bursa Karacabey'deki Eskikaraağaç Mahallesi'nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına her yıl konuk olan Yaren ismini verdiği leylek bu yıl da 10'uncu kez yuvasına geldi. 'Avrupa Leylek Köyü' unvanını taşıyan Eskikaraağaç'ı ünlendiren Adem Amca ve Yaren leyleğin dostlukları Türkiye gündemine oturmuş, belgesellere konu olmuştu. Hafta sonu kısıtlamalarının kalktığı Bursa'da kamp sandalyelerini alan yerli, yabancı turistler Eskikaraağaç'a akın etti. Göl kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar kuş gözlem kulesinden de Yaren leyleği görmeye çalıştı. Yaren leylek ile kurduğu dostlukla tanınan Adem Yılmaz, "Yaren leylek geleli, bir hafta oldu. Arkasından eşi geldi. Sabah buluştuk, yemledim. Yaren leyleği duyan vatandaşlar köye akın akın geliyor. Ben de bu durumdan çok mutluyum. Yaren leylek sayesinde köyümüz tanınmış oldu. Zaten köyümüz şirin bir yerdi" dedi. İHAESKIKARAAĞAÇ Muhtarı Rıdvan Çetin, "Karacabey Belediyesi başta olmak üzere çok güzel reklamı yapıldı. Biz de leyleği bekledik. Yaren leylek bereketi ile geldi. Vatandaşların ilgi alakası çok güzel. Tanıtım ve turizm açısından bize değer kattı. Pandemi kuralları çerçevesinde misafirlerimizi burada ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Güzel şeyler önümüzdeki günlerde olacak" dedi konuştu.