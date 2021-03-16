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Giriş Tarihi: 16.3.2021 17:50 Son Güncelleme: 16.3.2021 17:52

'de berber dükkanında silahlı dehşet! Rastgele ateş açtı

İHA
Maltepe'de berber dükkanında silahlı dehşet! Rastgele ateş açtı

İstanbul 'de bulunan berber dükkanında kan donduran bir olay meydana geldi. Aralarında husumet olduğu gerekçesiyle bir şahıs, girdiği berber dükkanında etrafa rastgele ateş açtı. Olay sonrası yaralanan 3 kişi vatandaş hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

Maltepe'deki olay, Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu gerekçesiyle bir şahıs cadde üzerinde bulunan berber dükkanını bastı. Saldırgan şahıs yanında getirdiği silahla dükkan içerisinde rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 3 vatandaş yaralandı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan ise olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Gelen silah sesleri üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



SALDIRGANA AİT ARACIN CAMLARI BALTA İLE PATLATILDI

Yaşanan silahlı saldırı sonrası saldırgan şahsa ait olduğu iddia edilen aracın ise çevredeki vatandaşlar tarafından balta ile camları patlatıldı.

VATANDAŞLAR OLAY ANINI ANLATTI

Konuyla ilgili konuşan Fatma Ö. "Kızım yaklaşık 1 saat önce buradan geçiyordu. Cadde üzerinde kavga sesleri duyduğunu ve vatandaşların ayırmaya çalıştığını söyledi. Kızım daha sonra eve dönerken de yerde yatan yaralı gördüğünü söyledi" diye konuştu.

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Maltepe'de berber dükkanında silahlı dehşet! Rastgele ateş açtı
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