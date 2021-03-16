Maltepe'de berber dükkanında silahlı dehşet! Rastgele ateş açtı

Maltepe'deki olay, Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu gerekçesiyle bir şahıs cadde üzerinde bulunan berber dükkanını bastı. Saldırgan şahıs yanında getirdiği silahla dükkan içerisinde rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 3 vatandaş yaralandı.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
Saldırgan ise olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Gelen silah sesleri üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
SALDIRGANA AİT ARACIN CAMLARI BALTA İLE PATLATILDI
Yaşanan silahlı saldırı sonrası saldırgan şahsa ait olduğu iddia edilen aracın ise çevredeki vatandaşlar tarafından balta ile camları patlatıldı.