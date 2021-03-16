Maltepe'de berber dükkanında silahlı dehşet! Rastgele ateş açtı

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan ise olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Gelen silah sesleri üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.