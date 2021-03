‘Mavi’ renk Uşak’a yaradı… Turlar başladı tarhana satışları patladı

KEŞFEDİLMESİ GEREKEN BİR HAZİNE

Jolly Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, "Biz Güller ve Göller adını verdiğimiz Denizli, Isparta, Burdur'u kapsayan özel bir kültür turu düzenliyoruz. Bu pakete Uşak'ı ekleyeceğiz. İnsanlar Uşak'ı merak etmeye başladı" değerlendirmesini yaptı. Bu turu Ramazan Bayramı ile birlikte hayata geçireceklerini aktaran Gökçe, "Şu an Uşak'ın çevresi sarı, Uşak ise mavi. Eğer bu rengini korumayı başarırsa turumuz Uşak konaklamalı olacak. Çünkü insanlar konakladığı ilde riskin düşük olmasını istiyor. O nedenle konaklama tercihi de şu an Uşak'tan yana oluyor" dedi. Bu dönemde mavi illere talebin arttığını kaydeden Gökçe, "Eğer Uşak çevresi de mavi olursa 'Mavi il' turu başlığıyla, Uşak merkezli bir İç Ege turu planlıyoruz. Eylül-ekim aylarında bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Uşak Kanyonu, antik kentleri, müzeleri, hala yaşayan yörük kültürü, tarhanasıyla misafirlerimizin de keşfetmesi gereken bir hazine" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYORUZ

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, pandeminin başından beri, gerek belediye gerek valilik gerekse kamu kurumları nezdinde hem bilgilendirme hem de kurallara riayet edilmesi yönünde çok hassas bir süreç yönetildiğini söyledi. Çakın, "Bu çalışmalarımızın da meyvesini topluyoruz. Kontrollü normalleşmeyle birlikte Uşak üç haftadır mavi rengini korumayı başardı. Bunu korumak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi. Uşak'ın iklimiyle de eş zamanlı olarak bir geçiş bölgesi olduğunu anlatan Çakın, "Ne Afyon-Kütahya kadar soğuk ne de Muğla-İzmir kadar sıcak. Bu güzel ikliminin de sağlıklı kalmakta etkisinin olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. Uşak'ın Ege bölgesinde tek mavi il olmasıyla birlikte tüm dikkatleri de üzerine çekmeye başladığını anlatan Çakın, "Son dönemde tur şirketlerinin de ilgisi arttı. Zaten bölgemizde Afyon, Denizli gibi illere turlar düzenleniyordu. İlimizi de bu pakete eklemelerini istiyorduk. Tur şirketleri de buna sıcak baktıklarını, Uşak'a vatandaş ilgisinin arttığını belirtiyor" şeklinde konuştu. Pandemi sonrası Uşak'a beklediklerini aktaran Çakın, "Uşak keşfedilmemiş bir hazine. İlimizde dünyanın ikinci büyük kanyonu yer alıyor. Aynı zamanda antik kentleri, Karun Hazineleri müzesi ile büyük bir tarihi değeri taşıyor. Yine ilimizde çok güçlü bir yörük kültürü bulunuyor. Pandemi sonrası tüm vatandaşlarımızı ilimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF TARHANAYI İHRAÇ ETMEK

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir de, Uşak'a yoğun bir ilginin olduğunu, bu ilgiyi desteklemek için de "Mavi şehre yolculuk" isimli tanıtım filmleri yaptıklarını söyledi. Tur şirketleriyle irtibat halinde olduklarını aktaran Kandemir, "İlimizde turizm hareketinin başlaması özellikle bölge esnafımıza ciddi bir katkı sunacak" dedi. Bu dönemde Uşak tarhanasının çok öne çıktığını aktaran Kandemir, "Uşak tarhanası ilimizde yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretiliyor. İçindeki malzemeler tamamen kendi topraklarımızda üretiliyor. Tarhanamız doğal bir antibiyotik" diye konuştu. Uşak tarhanasının coğrafi işaretini aldıklarını anlatan Kandemir, tarhanaya özellikle son dönemde çok yüksek bir ilginin oluştuğunu kaydetti. Kandemir, "Amacımız tarhanamızı ihraç ederek tüm dünyaya tanıtabilmek. Böylece hem köylümüz hem kadınlarımız hem ilimiz hem de ülkemiz kazanacak" ifadelerini kullandı.

SATIŞLAR DÖRDE KATLADI

Uşak'ta 50 yılı aşkın süredir Tarhana Baba markasıyla tarhana üretimi yapan ve satan Mustafa Yeldanlı, "Biz yıllardır Uşak tarhanamızın doğal bir antibiyotik olduğunu anlatmaya çalıştık. Pandemiyle bir anda inanılmaz bir talep oluştu. Satışlarımız dörde katladı" dedi. Tarhanayı incelemek için gerek üniversitelerden gerekse yurtdışından heyetlerin gelmeye başladığını aktaran Yeldanlı, "İlimizde maske mesafe ve temizliğin yanı sıra bağışıklığın güçlendirmede en büyük etken tarhana. Çünkü tarhana doğal bir antibiyotiktir. Ve ilimizde hemen her evde her gün tarhana tüketilir. Bu da bağışıklığımızı güçlendiriyor. Tarhananın etkisi de araştırılmaya başlandı. Bizi üniversitelerde arıyorlar. Yurtdışından da heyet gelecek" ifadelerini kullandı. Yurtdışından da yüksek bir talebin oluştuğunu anlatan Yeldanlı, "Tarhanamız coğrafi işaret belgesini de aldı. Biz ihracat için izin belgemizi aldık. Biz tarhananın merdiven altı üretimden çıkarılıp en sağlıklı koşullarla üretilmesini sağlamayı istiyoruz. Markalaşarak ihracatımızı daha kolay hale getiririz. Tarhananın dünyada bilinen bir lezzet olmasını, İtalya'dan Amerika'ya her yerde tüketilmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.