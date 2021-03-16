Mustafa Sömek'in başını ve cinsel organı keserek öldürmüştü! Mücahit Minaz yine ifadesini değiştirdi





BU KEZ DE 'BANA BIÇAK ÇEKTİ, UTANCIMDAN SÖYLEMEDİM' DEDİ



Minaz savunmasında, bu kez öldürdüğü Mustafa Sömek'in kendisine bıçakla saldırdığını iddia ederek, şöyle konuştu:



"Adana'ya hastaneye gittik, hastane normalde hastaneye yatırılmamı söyleyip sevk edecekti. Ancak evrakta sevk maddesi olmadığı için sevk etmedi. Ben maktulü daha önce hiç görmedim. Tekel bayisinin önündeyken benim kendisini takip etmemi istedi. Ben takip etmedim. Daha sonra boğazıma bıçak dayadı. Sazlıkların oraya götürdü ve paramı istedi. Paramı ona teslim ettim. Karnıma doğru bıçak salladı. Ondan sonra da oradan çekip gitti. Ben de bu yaşananların üzerine, bunları yaptım.