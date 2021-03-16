Mutsuzluğun şiirini yazdı

Bağcılar'da yaşayan 19 yaşındaki Aleyna Burçin Gökçe, Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde ücretsiz verilen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kursunda eğitim alıyor. Gökçe, yaşıtları gibi üniversite sınavına hazırlanmanın yanında kendi kitabını çıkararak bir fark oluşturdu. Uzun emekler sonucu çıkan 122 sayfalık "Beklemek" isimli kitap raflarda yerini aldı.

ŞİİRLER ARKADAŞIM OLDU

Şiir yazmaya 8. sınıfta bir arkadaşıyla yaptığı "Hangimiz bir saatte daha çok şiir yazar?" bir atışma sonucu başladığını söyleyen Gökçe, "Ben üç tane yazdım O, bir tane de kaldı. Ancak şiirlerle dolu o defterimi kaybettim. 10. sınıfta lise zamanlarımda üzerimde bir melankoli havası vardı ve tekrar şiir yazmaya başladım. Karamsarlık dört biryanımı sardığı dönemlerdi. Şiirler benim arkadaşım oldu. Bütün dertlerimi onunla paylaştım. İçimdeki düşünce ve isteklerimi birleştirerek kağıda döktüm. Yazdıkça bırakamadım. Şiir kitabı yazdığım için çok mutluyum."

HAYATTA SADECE MUTLULUK YOK

Kitaptaki bütün şiirlerinde kendi hayatından bir şeyler olduğuna vurgu yapan Gökçe, şöyle devam etti: "Şiirlerimde yalnızlık, özlem ve karamsarlık üzerinde duruyorum. Hayatta sadece mutluluk yok hüzün de karamsarlık da var. Okurlarımın bu duygularla da tanışmasını istiyorum. Bu dünyada herkes üzülüyor, kalbi kırılıyor. Ben bu duygulardan kaçmadım bunları mısralara dökerek şiir haline getirdim." dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da genç şair Aleyna'yı tebrik ederek başarılar diledi.