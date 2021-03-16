O doktor kurtarılamadı

Trabzon'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Prof. Dr. İlker Mataracı'yı arkadaşları hastanesindeki odasında kolunda serum ile baygın halde bulmuştu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Mataracı'yı arkadaşları kalp masajıyla hayata döndürmüştü. Yoğun bakımda tedavisi süren Mataracı dün hayatını kaybetti. Mataracı'nın cenazesi, gözyaşları arasında Maçka ilçesi Mataracı Mahallesi'nde toprağa verildi. Polis ekipleri Mataracı'nın odasında yaptığı incelemelerde anestezi ilaçları buldu. Mataracı'nın, 4 yaşındaki çocuğunun kan kanseri olması nedeniyle intihara kalkıştığı öne sürülmüştü.