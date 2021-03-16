Son dakika haberi: Okul sahibinden öğretmene inanılmaz tuzak!

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Genç öğretmen sözleşme üzerinde yaptığı incelemede 2018-2019 eğitim yılı için imzalanmış 2 adet iş sözleşmesi bulunduğunu öğrendi. E.Y., İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunan görevlilere her sene sadece bir kez sözleşme imzaladığını beyan ederek durumda bir yanlışlık olduğunu ve kendisi tarafından imzalandığı iddia edilen sözleşmeleri görmek istediğini iletti.

SAHTE İMZAYLA SÖZLEŞME DÜZENLEMİŞLER

E.Y.'nin ihbarı üzerine 2018-2019 yılında imzalanan sözleşmeler getirildiğinde 2 bin 500 liralık maaş üzerinden ve 2 bin 890 liralık maaş üzerinden iki ayrı sözleşmenin bulunduğunu gördü. Aylık 2 bin 500 lira üzerinden hazırlanan sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını fark eden mağdur öğretmen yaşanan durumu iş vereni A.Ö.'ye aktararak sahte sözleşmenin kim tarafından verildiğini öğrenmek istedi.

DÜŞÜK MAAŞ VERMEK İÇİN TUZAK KURULMUŞ

Anaokulunun sahibi A.Ö., ise iddiaya göre çalışanının sahte sözleşmeyi fark ettiğini öğrenince iş akdine son verdi. Sözleşmeye kendisi adına sahte imza atarak daha düşük bir maaşla çalışıyormuş gibi gösteren kişilerden şikayetçi olan mağdur öğretmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Genç kadın tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde adına düzenlenen sahte sözleşme ile maaşının düşük gösterildiğini sözleşmedeki imzaların incelemeye alınmasını talep etti.