Son dakika haberi: Okul sahibinden öğretmene inanılmaz tuzak!

Sosyal güvenlik gün sayısında aksaklık olduğunu tespit eden özel bir anaokulunda çalışan öğretmen, durumu öğrenmek için ilçe milli eğitim müdürlüğüne gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Olay İstanbul Sarıyer'de bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. 28 yaşındaki E.Y., 56 yaşındaki A.Ö.'ye ait olan anaokulunda sözleşmeli olara 5 yıldır öğretmenlik yapıyordu. Genç kadın, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda görev yaptığı için işe alım sözleşmeleri iş veren tarafından her yıl bakanlığa sunuluyordu, bu nedenle iş sözleşmesini incelemek amacıyla Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gitti.
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTI
Genç öğretmen sözleşme üzerinde yaptığı incelemede 2018-2019 eğitim yılı için imzalanmış 2 adet iş sözleşmesi bulunduğunu öğrendi. E.Y., İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunan görevlilere her sene sadece bir kez sözleşme imzaladığını beyan ederek durumda bir yanlışlık olduğunu ve kendisi tarafından imzalandığı iddia edilen sözleşmeleri görmek istediğini iletti.
SAHTE İMZAYLA SÖZLEŞME DÜZENLEMİŞLER
E.Y.'nin ihbarı üzerine 2018-2019 yılında imzalanan sözleşmeler getirildiğinde 2 bin 500 liralık maaş üzerinden ve 2 bin 890 liralık maaş üzerinden iki ayrı sözleşmenin bulunduğunu gördü. Aylık 2 bin 500 lira üzerinden hazırlanan sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını fark eden mağdur öğretmen yaşanan durumu iş vereni A.Ö.'ye aktararak sahte sözleşmenin kim tarafından verildiğini öğrenmek istedi.
DÜŞÜK MAAŞ VERMEK İÇİN TUZAK KURULMUŞ
Anaokulunun sahibi A.Ö., ise iddiaya göre çalışanının sahte sözleşmeyi fark ettiğini öğrenince iş akdine son verdi. Sözleşmeye kendisi adına sahte imza atarak daha düşük bir maaşla çalışıyormuş gibi gösteren kişilerden şikayetçi olan mağdur öğretmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Genç kadın tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde adına düzenlenen sahte sözleşme ile maaşının düşük gösterildiğini sözleşmedeki imzaların incelemeye alınmasını talep etti.
SAHTE İMZA OKUL SAHİBİNE AİT ÇIKTI
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki sözleşmede bulunan imzalar incelenmek üzere grafoloji uzmanına gönderildi. İmzalar üzerinde yapılan incelemede düşük maaşlı hazırlanan sözleşmedeki imzanın öğretmen E.Y.'ye ait olmadığı imza örnekleri alınan anaokulu sahibi A.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Savcılık rapor üzerine olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak A.Ö., hakkında 'Özel Belgede Sahtecilik' suçu kapsamında iddianame düzenledi.
3 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede öğretmen E.Y.'nin sosyal güvenlik gün sayısında yaşanan aksaklıktan dolayı sözleşme formlarını incelediğinde iki sözleşme düzenlendiğini ve sözleşmelerden birisinde kendi imzasının taklit edilerek A.Ö., tarafından atıldığı anlatıldı. Genç kadının sosyal haklarını kısıtlamak amacıyla özel belgede sahtecilik suçunun işlediği anlatılan iddianamede A.Ö.'nün 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.