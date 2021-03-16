Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Mart 2021 Milli Piyango Online MPİ ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 16.3.2021 09:59 Son Güncelleme: 16.3.2021 23:11

çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Mart 2021 MPİ ile sorgulama ekranı!

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Mart 2021 Milli Piyango Online MPİ ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango ile gerçekleştirilen sonuçları geri sayımı sona erdi. Şans oyunu tutkunları 15 Mart Pazartesi günü canlı ve noter huzurunda yapılan çekilişe dair açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır gibi sorulara yanıt aramaya başladı. üzerinden oyunu oynayan ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyen şans oyunu severler için kazandıran numaralar bu akşam saat 20.00’da açıklandı. Böylelikle Milli Piyango Online ile 15 Mart 2021 ve MPİ bilet sorgulama sayfası sorgulanmaya başladı...

SÜPER LOTO 16 MART SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

On Numara sonuçları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak geçen hafta gerçekleşen çekiliş sonuçları il şans oyunu severler On Numara sonuçlarını millipiyangoonline.com adresinden sorgulamış gözler 15 Mart yani bugünkü On Numara sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrilmişti. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan bugünkü canlı çekiliş sonrası On Numara çekiliş sonuçları sorgulanacak ve On Numara sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt bulacak. İşte 15 Mart 2021 Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları ile ilgili kazandıran numaralar sorgulanmaya başladı. Son olarak yapılan çekilişinde 5+1 bilen iki kişi olmuş ve 244.734,10 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olurken On Numara sonuçları ile ilgili detaylar şöyle;

On Numara sonuçları açıklandı. On Numara 15 Mart çekiliş sonuçları kazandıran numaralar; 3 4 7 9 10 11 12 16 27 35 41 46 47 51 55 56 57 67 68 73 75 76

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 15 MART

15 Mart On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından On Numara sonuçları açıklandı.

On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de.

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Mart 2021 Milli Piyango Online MPİ ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA