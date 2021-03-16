Patara'da büyük keşif! Osmanlı tarafından iki tane kurulmuştu...

Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1911 yılında Afrika ile iletişim sağlamak için biri Patara'da, biri de Derne'de iki telsiz telgraf istasyonu kuruldu. Ancak Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya arasında çıkan Trablusgarp Savaşı'nda, Patara Telsiz Telgraf İstasyonu, İtalyanlar tarafından bombalandı.