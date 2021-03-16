Radyocuya kanlı infaz: Artık sesini kısıyorum

Bursa'da radyo programcısı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu'nun (55) Altınova Mahallesi'ndeki evine gelen kapüşonlu ve siyah maskeli kişi, kapıyı açan Özsu'ya tabancayla ateş ederek kaçtı. Hastaneye kaldırılan Özsu hayatını kaybetti. Bursa Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, halde balıkçılık yaptığı belirlenen katil zanlısı Halil N.'yi (45) gözaltına aldı. Katil zanlısının ilk ifadesinde, "Yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. 'Artık sesini kısıyorum' diyerek belimden çıkardığım tabanca ile boğazına ateş ettim" dediği öğrenildi.