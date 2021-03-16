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ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte ile başlangıç tarihi!

On bir ayın sultanı için adeta geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün tarafından fitre açıklamasının gelmesiyle beraber vatandaşların konuyla ilişkili araştırmaları daha da artarken “ ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?” soruları yanıt aramaya devam ediyor. Mübarek ayı başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile duyurulmuştu.

Giriş Tarihi: 16.3.2021 09:50 Son Güncelleme: 16.3.2021 09:51 ABONE OL
Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2021 Dini günler takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi!

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı dini günler takvimi ile beraber 2021 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihleri gibi tüm detayları paylaşmıştı. Bu noktada her sene başka bir tarihe denk gelen mübarek ayın yaklaşması Müslüman aleminin geri sayıma başlamasına neden oldu. "2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Bu sene Ramazan ayı Nisan ayında idrak edilmeye başlanacak.

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anlamı ve önemi dinimizde oldukça büyük olan bu mübarek ay yaklaşırken İslam dininin beş şartından biri olan oruç ibadeti de yine bu tarihlerde gerçekleştiriliyor. Milyonlar Allah'ın rızasını kazanmak için bu tarihlerde ibadetlerini yerine getiriyor.

2021 RAMAZAN AYI TARİHİ!

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2021 Dini günler takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi!
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