Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2021 Dini günler takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi!

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı dini günler takvimi ile beraber 2021 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihleri gibi tüm detayları paylaşmıştı. Bu noktada her sene başka bir tarihe denk gelen mübarek ayın yaklaşması Müslüman aleminin geri sayıma başlamasına neden oldu. "2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Bu sene Ramazan ayı Nisan ayında idrak edilmeye başlanacak.

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anlamı ve önemi dinimizde oldukça büyük olan bu mübarek ay yaklaşırken İslam dininin beş şartından biri olan oruç ibadeti de yine bu tarihlerde gerçekleştiriliyor. Milyonlar Allah'ın rızasını kazanmak için bu tarihlerde ibadetlerini yerine getiriyor.