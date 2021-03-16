Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2021 Dini günler takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi!

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı dini günler takvimi ile beraber 2021 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihleri gibi tüm detayları paylaşmıştı. Bu noktada her sene başka bir tarihe denk gelen mübarek ayın yaklaşması Müslüman aleminin geri sayıma başlamasına neden oldu. "2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Bu sene Ramazan ayı Nisan ayında idrak edilmeye başlanacak.
2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Anlamı ve önemi dinimizde oldukça büyük olan bu mübarek ay yaklaşırken İslam dininin beş şartından biri olan oruç ibadeti de yine bu tarihlerde gerçekleştiriliyor. Milyonlar Allah'ın rızasını kazanmak için bu tarihlerde ibadetlerini yerine getiriyor.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.