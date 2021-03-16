Diyanet ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi! Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Ramazan Bayramı için bekleyiş başladı. Üç aylara girilmesi ile birlikte önce Ramazan ayı idrak edilecek sonrasında ise mübarek Ramazan Bayramı gelecek. Bu yılın ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar geri sayımı başlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı tarihi de belli oldu. Peki; Ramazan Bayramı ne zaman? İşte tarihler!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.