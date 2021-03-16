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Giriş Tarihi: 16.3.2021 09:23 Son Güncelleme: 16.3.2021 09:24

Diyanet ile 2021 tarihi! Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Diyanet ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi! Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Üç aylara girilmesinin ardından en merak edilen konulardan bir tanesi tarihi olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; de belli oldu. On bir ayın sultanı olarak bilinen bu mübarek ayı ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar Ramazan ayında oruçlarını tutacak, ibadetlerini tamamlayacaklar. İşte Diyanet ile Ramazan Bayramı tarihi!

Ramazan Bayramı için bekleyiş başladı. Üç aylara girilmesi ile birlikte önce Ramazan ayı idrak edilecek sonrasında ise mübarek Ramazan Bayramı gelecek. Bu yılın ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar geri sayımı başlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı tarihi de belli oldu. Peki; Ramazan Bayramı ne zaman? İşte tarihler!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Diyanet ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi! Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?
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