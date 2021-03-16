Rüyada İnsan Dışkısı (Kaka) Görmek Nedir? - Rüyada Kaka Görmek Ne Anlama Gelir ve Ne Demek?

İnsan hayatının olmazsa olmazı olan uykuda bazı zamanlar çeşitli düşler görürüz, bu düşlerde gördüğümüz bazı detayların gerçek yaşantımızda bize neyi işaret ettiğini merak ederiz ve öğrenmek adına çeşitli girişimlerde bulunuruz. Durum böyleyken rüyasında insan dışkısı yada halk söyleyişiyle kaka görmek ne anlama gelir? Araştırmaya koyuluyor. Rüyada kaka görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? Sorusuyla arama motorlarına başvuran vatandaşlar detaylı bilgiler elde etmeye çalışıyor. Peki, Rüyada kaka görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? İşte tüm detaylar…

RÜYADA KAKA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR VE NASIL YORUMLANIR?

RÜYADA KAKA GÖRMEK

Rüyasında kaka gören kişi doğru olmayan yollarla kazanç elde edecek ve haram mal yiyecek şeklinde de tabir edilmektedir. Bolluk, bereket ve zenginlik anlamına gelirken bazı yorumcular rüyada kaka görmek ya da onunla uğraşmak helal olmayan kazanca delalettir diye yorum yapar. Rüyada kaka görülmesi genel olarak iyi tabir edilir. Rüyada görülen kaka sağlık olarak yorumlanır Eğer kaka rüya sahibinin eline, koluna ya da giysisine sürülürse, rüya sahibinin kendisine ne kadar da uğraşsa hayrı dokunmayacak bir işin peşinde uzun süre koşacağına işaret eder. Rüya sahibinin hastaysa şifa bulacağına, sağlıklıysa ömrünün hep sağlıklı olacağına delalet eder.

RÜYADA KAKA YAPMAK

Rüyada kaka yaptığını gören kişi, bir takım şansızlıklar ve aksilikler yaşayacak ve bu nedenle de gerek maddi gerekse manevi olarak sıkıntılı günlerden geçerek bir takım badireler atlatacak demektir. Kaka yapmak aynı zamanda sağlık sorunlarına da delalet eder. Rüyada kaka yapmak iyi şekillerde yorumlanmaz.

RÜYADA KENDİ KAKASINI ELLEMEK

Rüyada kendi kakasını elleyerek onu kurcaladığını ve ağzına götürdüğünü gören kişi toplumda kolay yer edinemez, çünkü bu kişi başkalarını küçük gören, dünyanın evrenine kendini oturtmuş ve aşağılayan, burnu havada kimsedir.

RÜYADA TUVALETE KAKA YAPTIĞINI GÖRMEK

Rüyada tuvalete kaka yaptığını görmek ve sifonu çekmek, girilen bir işte gereken ne varsa yapılacağına, işlerin bir düzene oturtulduktan sonra kalben rahat olunacağına, yapılan hataların tekrarlanmayacağına ve kişinin kendi işini yapıp kendi yağında kavrulacağına yorumlanır. Kaçan bir fırsatın tecrübe sahibi bir tanıdıktan alınacak fikir sayesinde daha kazançlı bir şekilde geri kazanılacağına, edilen duaların Allah katında kabul görmesi sayesinde hanede bolluk ve bereketin artacağına, ruhsal olarak kötü olunan bir dönemin biteceğine, zararların daha çok çalışmayla telafi edileceğine ve zengin olunacağına yorulur.

RÜYADA KAKA KOKUSU DUYMAK

Rüyada yemek yerken kaka kokusu duymak, hoş olmayan bir durumun ardından girilecek bir ağız dalaşına, iş hayatında yarı yolda kalmaya, yaşanacak bir ayrılığa, tatsız tuzsuz bir evliliğe ve kafa karışıklığına tabir edilir. İş hayatında yaşanan ya da yaşanacak olaylarla ilgili olarak bilgi sahibi olan bir kişiden alınacak tüyo sayesinde işle ilgili olarak büyük zarar getirecek bir işe girmekten vazgeçileceğine, bu sayede belki de şirketi iflasın eşiğine gelmekten kurtuluşa erileceğine ve elde bulunan şeylere zarar gelmeyeceğine yorulur.

RÜYADA KAKA TEMİZLEMEK

Rüyada yataktan kaka temizlemek, kişi, zorlu bir işi tek başına yapacak, ihanet eden ve kötü kalpli olduğunu her fırsatta ortaya koyan bir kişi ile tüm ilişkisini kesecek, eline geçen paranın ve sevdiği kişiler tarafından kendisine verilen desteğin karşılığını ödemek için canla başla çalışacağına rivayet edilir. Rüyada halıdan kaka temizlemek, yeni bir hanenin kurulacağına ve aksayan işlerin yoluna sokulacağına delalettir. Rüya sahibinin, kendisini hayırlı bir iş içinde bulacağına, evlilikle ilgili olarak büyük bir adım atılacağına, işle ilgili olarak uzun zamandan beri beklenen bir haberin kısa süre içinde alınacağına ve bu haberle ilgili olarak atılan adımların kişiyi başarıya, üst bir mevkiye ve zenginliğe götüreceğine rivayet edilir.

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RÜYADA KEDİNİN KAKA YAPTIĞINI GÖRMEK

Rüyada köpeğin kaka yaptığını görmek, birbiri ardına patlak veren kötü olayların yaratacağı psikolojik baskı yüzünden kişinin kendisini başarısız hissedeceğine ve bu yüzden yeni bir işe girme ya da yeni bir iş kurma konusunda çekingen davranacağına işarettir. İş hayatında rüya sahibinin ayağını kaydırmaya çalışan ve uzun zamandan beri kendisine düşmanlık besleyen bir kişinin, ortaya konulan bir çalışmada açık arayacağına, bulduğu bir hata sayesinde büyük bir yaygara kopartacağına ve kişinin üzülmesine sebep olacağına delalettir.

RÜYADA BEBEĞİN ALTINA KAKA YAPMASI

Rüyada çocuğun altına kaka yapması, kısa zamanda bütün sıkıntıların aşılacağına, alınteri dökülerek rızık elde edileceğine, mutlu ve huzurlu bir birlikteliğe adım atılacağına ve sorunların çözüm bulacağına delalettir. Hayırlı bir kısmetle yuva kurup çocuk sahibi olunacağı, eğitim hayatı için yapılan planların teker teker gerçeğe dönüştürüleceği, iş hayatında kademe atlanacağı, sosyal hayattan yeni bir kişi ile arkadaşlığa başlanacağı, stres sebep olan şeylerden uzak durulacağı ve sağlıklı olmaya özen gösterileceği anlamına gelir.

RÜYADA BEBEK KAKASI GÖRMEK

Rüya sahibinin hiçbir sağlık sorunu yaşamayacağına her zaman afiyette olacağına delalet eder. Rüyada bebek kakası görmek sağlık ile tabir edilir.

RÜYADA AT PİSLİĞİ GÖRMEK

Rüya sahibi bir yola çıkacak ama yol uzun sürmeyecek demektir. Rüyada at pisliği görmek rüya sahibi için yol anlamına gelir.

RÜYADA KUŞ PİSLİĞİ GÖRMEK

Bir kişinin kafasına, omzuna ya da her hangi bir yerine kuş pislerse bu şans çakralarının o gün açık olduğuna işaret eder. Rüyada kuş pisliği görmek güzel ve sevindirici olaylar yaşanacağına delalet eder.

RÜYADA ALTINA KAKA YAPMAK

Rüyada altına kaka yapmak ve temizlemek, zor bir dönemin ardından işlerin yoluna sokulması için çaba harcanacağı, işle ilgili önemli kararlar vermek ve bunları en kısa zamanda uygulamak zorunda kalınacağı anlamına gelir. Sevilen bir kişi ile zor bir durumda kalınacağına, bu zor durumdan yakın bir arkadaş ya da akraba yardımıyla yakanın sıyrılacağına, yapılan bir hatanın telafi edilmesi ile sıkıntıların büyümeden bertaraf edileceğine, hayırlı bir yoldan gidilmesi ile zor gibi görünen bir işin hızlı bir şekilde yapılacağına, küs arkadaşların barışacağına ve sıkıntıların azalacağına alamet eder.

RÜYADA KAKA KARIŞTIRMAK

Rüyada kaka karıştırmak ve tükürmek, istenmeyen bir duruma düşülmesinden ötürü hem moral bozukluğu yaşanacağına hem de maddi olarak büyük zarar edileceğine, bu durumdan kurtulmak için çok çalışılacağına ancak bir türlü işlerin düzeltilemeyeceğine yorumlanır. Aydınlıkların yaşanan kötü olaylar yüzünden kararacağına, sevilen ve manevi değeri büyük olan bir eşyanın çalınacağına, büyük bir tartışma yaşanacağına, hain bir kişi tarafından oyuna getirileceğine, moralin bozulacağına, yardım istenen bir kişiden bir türlü cevap alınamayacağına, yaşanan bir ilişkinin ayrılıkla biteceğine ve tarafların çok üzüleceğine işarettir.

RÜYADA KAKA YEMEK

Rüyada tabaktan kaka yemek, çıkacak dedikodularla uğraşmaya, komşulardan birinin oyununa gelineceğine, doğru karar verme konusunda çok geç kalmaya, zarara uğramaya, saygınlığı yitirmeye ve istenmeyen olaylarla uğraşmaya yorulur. Rüya sahibi, kendisini büyük bir sıkıntıya sokacak bir kişi ile uğraşmak zorunda kalacak, iş hayatını ve sosyal hayatını bir türlü rayına oturtamayacak, verdiği kararlar yüzünden aile hayatı içinde bazı tartışmalara sebep olacak ve bir türlü yüzünü güldürecek bir işe giremeyecek demektir.

RÜYADA HALININ ÜSTÜNE KAKA YAPMAK

Rüyada yatağın üstüne kaka yapmak, eşi ya da aile bireyleri ile birlikte bir yola çıkacak olan rüya sahibi, yolun sonunda kendisini çok geliştirecek ve deyim yerindeyse yeni sulara yelken açmasını sağlayacak bir ortaklığa gireceğine yorulur. Kişinin, kimseden korkusu olmadan hatta birçok kişiye haber vererek bir işe gireceği, bu işte muvaffak olacağı, kendisini ve ailesini iyi yaşam şartlarına ulaştıracak kararlar vereceği, vicdanen çok rahat olacağı, yardım isteyen akrabalarına yardım edeceği ve uzun zaman çalışarak biriktirdiği parayla kendisine bir ev alacağı anlamına gelir.

RÜYADA YEŞİL KAKA GÖRMEK

Rüyada siyah kaka görmek, zamansız bir yola çıkmaya, dertlerle uğraşmaya, eşle sorun yaşamaya, zarar getirecek bir çalışmaya girmeye ve zor geçecek bir birliktelik yaşamaya delalettir. Birçok kişiye garip diğer bazı kişilere de enteresan gelebilecek bir işe girmeye, zorlu bir yoldan geçmeye, büyük bir zenginliğe kavuşmaya, yeni bir eve sahip olmaya ve ferahlığa çıkmaya işarettir.

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RÜYADA KAKA SİLMEK

Rüyada cıvık kaka silmek, rüya sahibinin, beklemediği bir anda karşısına çıkan bir tanıdığı ile bir sorundan ötürü ters düşeceği, uzun bir zaman boyunca bu kişi ile konuşmayacağı, kendisini zor durumda bulduğu zaman bile bu kişiden yardım istemek için arayıp sormayacağı ve çok uzun kızgınlığının geçmeyeceğine anlamına gelir. Şenlikli bir yere davet edilmeye, yeni ve sağlam dostluklar kurmaya, işleri büyütmeye, kazancın bir kısmını hayır işleri için kullanmaya, hayırlı işle ilgilenmeye, uzun bir zamandan beri devam eden özlemi bitirmeye, zorlukları kolaylıkla aşmaya, kendi işine sahip olmaya, sorunları aşmaya, hane sahibi olmaya ve mal mülk kazanmaya yorulur.

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