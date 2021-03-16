‘Rüyasında terk ettiğimi görüp döverdi’

Antalya'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek (31), ilk kez hâkim karşısına çıktı. Eşiyle 2006'da lise ikinci sınıfta okurken tanıştıklarını aktaran Melek İpek, "Tek hayalim matematik öğretmeni olmaktı. Eşim beni düğünde görmüş, beğenmiş. Birkaç ay görüştük. Babamdan bir tokat bile yememiştim. Henüz arkadaşlık aşamasındayken bana tecavüz etti" diye konuştu. İpek, "Aileme bana yaptıklarını söylemedim. Ailesi istedi ve bir süre sonra nişan yapıldı. Nişanlıyken görünür yerlerime vurmuyordu" diye konuştu. 2008'de nikâhlarının kıyıldığını aktaran İpek, "Eşim güvenlik olarak çalışıyordu. Ben de bir süre çalıştım. 2010'da eşimi ikna ederek üniversite sınavına girdim. Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü'nü kazandım ama kıskançlığı yüzünden bırakmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.Üniversiteyi bıraktıktan sonra hamile kaldığını kaydeden Melek İpek, "Doğuma az süre kalmıştı. Melike diye bir kızı getirdi. Evime geldiğimde kız yatak odamda çıplaktı. Sesimi kıza karşı yükseltince kucağımda çocuk varken beni kabloyla dövmeye başladı. Kablo çocuğuma da denk gelmişti ve kafası kanamıştı" dedi. "Rüyasında benim onu terk ettiğimi görür, kalkar beni döverdi" diyen İpek "8 yaşındaki büyük kızımı da döverdi. Ama ağlayamıyordu. Çünkü ağladığında daha çok dayak yiyordu" dedi. Eşinin kendisini ve çocuklarını defalarca ölümle tehdit ettiğini belirten İpek "Silahla çocukların odasına girdi. Çocuklar birbirlerine sarıldılar, onları arkama aldım. 'Şehadet getir' dedi. Bir yandan çocukları itmeye çalışırken bir yandan namluyu tutuyordum. Ateş etti. Kulağımın dibinden camı delip çıktı. Bütün gece dövdü. Boğazımı sıktı bayıldım. Sonra çırılçıplak soyup kelepçeledi. İşe giderken öylece bırakıp 'Gelince öldüreceğim' dedi. Tüm gün neyle öldüreceğini düşündüm" diye konuştu. Ramazan İpek'in akşam işten gelirken "İnşallah bir yere gitmemişsinizdir. Beni başkalarını da öldürmek zorunda bırakmazsınız" diye söylenerek geldiğini anlatan Melek İpek "Yatağın köşesinde silah gördüm. Elimden silahı almaya çalışırken patladı" şeklinde ifade verdi. Hâkimin 'Kadına karşı şiddete devletimizin nasıl yaklaştığını biliyorsun. Neden polise haber vermedin" sorusuna Melek İpek "Çocuklarıma ve aileme bir şey yapmasından çok korktum" yanıtını verdi.