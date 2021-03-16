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Giriş Tarihi: 16.3.2021 18:55 Son Güncelleme: 16.3.2021 18:57

’nden kadın temalı kısa film senaryo yarışması

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Sancaktepe Belediyesi’nden kadın temalı kısa film senaryo yarışması

, kadın temalı “Kısa Film Senaryo Yarışması” düzenleyeceğini açıkladı.  Kısa Film Senaryo Yarışması’nın birincisine 15 bin lira, ikincisine 10 bin lira ve üçüncüsüne ise 5 bin lira verilecek. Son başvuru tarihi ise 30 Nisan.

Sancaktepe Belediyesi, kadın temalı "Kısa Film Senaryo Yarışması" düzenliyor. Yarışmanın jürisinde ise değerli isimler var. Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit olmak üzere Derviş Zaim, İpek Tuzcuoğlu, Nazif Tunç, Hilal Çelenk, Muhammed Emre Kaya, Elif Sude Hamamcı, Mustafa Burak Doğu ve Yeşim Tonbaz bulunuyor.

BİRİNCİYE 15 BİN LİRA VERİLECEK

Sancaktepe Belediyesi, kadın temalı Kısa Film Senaryo Yarışması'nda birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira ve üçüncüye 5 bin lira verilecek. Yarışmaya www.yarinlarakalsin.com adresinden başvuru yapılabiliyor. Son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2021.

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Sancaktepe Belediyesi’nden kadın temalı kısa film senaryo yarışması
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