Şanlıurfa’da FETÖ operasyon: 8 tutuklama

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 8'i tutuklandı.



Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi adliye sevk edildi. 8 kişi "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanırken 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.