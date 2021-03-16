Şanlıurfa'da tıbbi aromatik deneme çalışmaları başladı

Şanlıurfa Orman Bölge müdürlüğüne bağlı Birecik Fidanlık Müdürlüğünde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" projesinde Lavanta, Sumak, Biberiye, Gıvışgan tıbbi Aromatik deneme Çalışmaları Başladı

Tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması, gelecek nesillere öğretilmesi ve gelişmesiyle bölge halkına ekonomik katkı sağlanması için Şanlıurfa Orman Bölge müdürlüğüne bağlı Birecik Fidanlık Müdürlüğünde çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda bugüne kadar çok sayıda kadına, tıbbi aromatik ve boya bitkilerinin yetiştirilmesi, değerlendirilmesi, Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde deneme çalışmaları başladıŞanlıurfa Orman Bölge müdürlüğünden yapılana açıklamada;"Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde dağ kekiği, Kuşburnu, Lavanta, Sumak, Biberiye, Gıvışgan, Kurt üzümü, Aslan kuyruğu, kişniş ve mayıs papatyası deneme çalışmaları başladı"denildi.