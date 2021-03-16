Siber ortamdaki suçlara dikkat çekilip vatandaş uyarıldı

Siber suçlara karşı vatandaşları uyaran ekipler, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan uyarıcı ve bilgilendirici broşürleri dağıttılar. Vatandaşlarla bire bir görüşerek siber suçlara dikkat çekip vatandaşları uyaran ekipler, AVM'de kurdukları stantla 81 ilde eş zamanlı yapılan çalışmaya katkı verdiler.

AMAÇ SİBER TEHLİKELERE DİKKAT ÇEKMEK

Konu ile ilgili gazetecilere bir açıklama yapan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Ahmet Durna, İnternet ve sosyal medya kullanımının her geçen gün arttığını belirterek, "Dolayısı ile siber ortamda işlenen suçlarda çoğalıyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin risk altında bulunduğu bu dönemde İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bünyesinde geliştirilen SİBERAY Projesi kapsamında 81 ilimizde yapılan çalışmalara bizde Hatay Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak ilimizde, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla siber ortamdaki tehlikelere dikkat çekmek amacıyla halkımızın kalabalık olduğu alanlarda broşürlerimizle ve okullarda belirli yaş gruplarına yönelik sunumlarımızla, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgilendirme çalışmalarımıza hiz kesmeden devam ediyoruz" dedi.

SİBER SUÇLAR ÇOĞALDI

Özellikle salgın döneminde işlenen siber suçların çoğaldığını üzülerek belirttiğini ifade eden Durna, "Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz tehlikelerin çok daha fazlasını sanal ortamda bizleri beklediğinin farkında olmamız lazım. Elektronik ortam hayatımızın daha hızlı akmasını sağlamakta ancak suçların da bu hızla gerçekleştiğini unutmamalıyız."

ÖNEMLİ OLAN SUÇUN ÖNÜNE GEÇMEK

"Biz tabiki de suçla mücadele ediyoruz. Ancak bundan daha önemlisi bu suçların işlenmeden önüne geçmek, bilgilendirme ve farkındalık yaratmak. Şube Müdürlüğümüz tarafından 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilen ve sanal devriyelerimizle ilimizdeki kötü niyetli yapılan paylaşımlar ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.