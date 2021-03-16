Şiddetli fırtına çatı duvarını çökertti

İstanbul'da görülen şiddetli fırtına dün saat 13.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Küçük Ulaş Sokak'ta bulunan 5 katlı Dik apartmanın çatı duvarını çökertti.





Büyük bir gürültüyle çöken duvar sokakta park halinde bulunan 34 TP 1715 plakalı bir otomobilin üstüne düştü. Molozların altında kalan otomobil hurdaya dönerken o sırada sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokağa emniyet şeridi çekip önlem aldıktan sonra tehlike yaratan duvarın kalan parçasını da kontrollü şekilde yıktı.





Hurdaya dönen otomobilin sahibi Abdullah Sağlık "Önce çok büyük bir gürültü oldu. Benim otomobilim park halindeydi. Duvar benim aracımın üzerine düşmüş Allaha şükür ki bir can kaybı olmamış" dedi.