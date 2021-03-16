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Giriş Tarihi: 16.3.2021 18:50

'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

'te 75 kolluk görevlisinin katılımı ile gerçekleştirilen Narko/Şafak-56 operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Terör ve Organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, Terör örgütünün Finans kaynaklarının kurutulması, Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik Siirt il merkezinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak Narko/Şafak-56 operasyonu düzenlendi.

5 GÖZALTI

Operasyon sonucu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çeşitli tarihlerde yapılan ev ve iş yeri aramalarında 30 gram Eroin, 12 gram toz Esrar, 44 gram Metamfetamin, 29 adet uyuşturucu hap, 1 Adet Kurusıkıdan dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, 57 Adet (9) mm çaplı tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabancalara ait şarjör, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Payp ve Folyo) 1 Adet Cep Telefonu ele geçirildi.
Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, şüphelilerden 4'ü yapılan sorgulamalar sonucu tutuklanarak Batman/Beşiri Kapalı Ceza İnfaz kurumuna sevk edildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise adli makamlarca Adli Kontrol Kararı verilerek şüpheli serbest bırakıldı.

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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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