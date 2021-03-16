Siverek’te kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Oto sanayi sitesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlediği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçma, oto elektrikçide oturan ve olayla ilgisi olmayan Mahmut Karaburç'a (30) isabet etti.

Yaralanan Karaburç, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis tüfeği ateşleyen şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.