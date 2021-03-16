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Giriş Tarihi: 16.3.2021 15:30 Son Güncelleme: 16.3.2021 15:30

Siverek’te kavga: 1 yaralı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Siverek’te kavga: 1 yaralı

'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Oto sanayi sitesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlediği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçma, oto elektrikçide oturan ve olayla ilgisi olmayan Mahmut Karaburç'a (30) isabet etti.
Yaralanan Karaburç, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis tüfeği ateşleyen şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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Siverek’te kavga: 1 yaralı
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