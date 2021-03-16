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Giriş Tarihi: 16.3.2021 21:47 Son Güncelleme: 16.3.2021 21:52

SON DAKİKA – ’da deprem! Çevre illerde de hissedildi

SON DAKİKA – Ağrı’da deprem! Çevre illerde de hissedildi

son depremler listesi verilerine göre ilimizde merkez üssü ilçesi olan 3.3 şiddetindeki deprem hissedildi. Şiddetli son dakika deprem olayı ve illerimizden de hissedilirken, Merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar kısa süreli panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ağrı ilimizde saat 21.00'da 3.3 şiddetinde merkez üssü Doğubayazıt ilçesi olan bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.57 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Iğdır ve Hakkari illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: AĞRI'DA 3.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Iğdır ve Hakkari'de de hissedilen son dakika Ağrı deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN DETAYLARI

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SON DAKİKA – Ağrı’da deprem! Çevre illerde de hissedildi
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