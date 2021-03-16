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Giriş Tarihi: 16.3.2021 23:10 Son Güncelleme: 16.3.2021 23:34

: Barakadaki cinayetin detayları ortaya çıktı! "Evden çık" deyince öldürüp kaçtı

ABBAS ÇAKAR
Son dakika: Barakadaki cinayetin detayları ortaya çıktı! Evden çık deyince öldürüp kaçtı

haberleri: 'nin Gölcük ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sercan Tufan (31) isimli genç, Ali M. isimli şahıs tarafından silahla vuruldu. Tufan olay yerinde hayatını kaybederken, kaçak zanlının yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak öğrenilen ilk bilgilere göre; Sercan Tufan'ın babasına ait arsadaki evde yaşayan  Ali M. isimli  kişiyi evden çıkarmak istediği, bu yüzden başlayan tartışmanın cinayet ile sonuçlandığını öğrenildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boş arsadaki müstakil evde kalan ve kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Ali M. İsimli şahıs ile kaldığı evin sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Sercan Tufan (31) arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Ali M. silahı ile ateş ederek Tufan'ı yaraladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede olayı görenler hemen polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Bu esnada olayı gerçekleştiren Ali M. hızla olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde Tufan'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde bulunduğu incelemeler sonrası Sercan Tufan'ın cenazesini otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

ZANLI ARANIYOR

Olayla ilgili olarak öğrenilen ilk bilgilere göre Sercan Tufan'ın babasına ait arsadaki evde yaşayan Ali M. isimli kişiyi evden çıkarmak istediği, bu şahısında çıkmayarak itiraz etmesi sonucu aralarında başlayan husumetin cinayet ile sonuçlandığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinden kaçan Ali M. isimli zanlının yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Barakadaki cinayetin detayları ortaya çıktı! "Evden çık" deyince öldürüp kaçtı
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