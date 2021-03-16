Son dakika: Barakadaki cinayetin detayları ortaya çıktı! "Evden çık" deyince öldürüp kaçtı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boş arsadaki müstakil evde kalan ve kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Ali M. İsimli şahıs ile kaldığı evin sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Sercan Tufan (31) arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Ali M. silahı ile ateş ederek Tufan'ı yaraladı.