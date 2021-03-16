Son dakika: Cinsel organını ve başını kesip öldürmüştü! Katilden şok ifadeler!

Daha önceki ifadelerinde 'Öldürmek istedim, öldürdüm' diyen katil zanlısı son duruşmada öldürdüğü Sömek'in kendisine bıçak çektiğini ileri sürdü. Katil zanlısı, cinayetten sonra çağırdığı ve kendisini eve bırakan taksiciyi de tanımadığını söyledi.
Geçtiğimiz yıl 1 Kasım tarihinde gece saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Mustafa Sömek'in cesedi başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu. Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayeti işlediği tespit edilen katil zanlısı Mücahit Minaz, Yalıhüyük ilçesindeki evinde yakalanarak gözaltına aldı. Minaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAFA KESEN KATİLDEN YENİ İDDİALAR
Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıkan katil zanlısı, daha önce hiç söylemediği iddialarda bulundu. Daha önceki ifadelerinde 'O an öldürmek istedim ve öldürdüm' diyen Mücahit Minaz, Mustafa Sömek'in kendisine bıçak çektiğini ileri sürdü. Minaz, "Yolda yürürken önüme çıktı ve benden para istedi. Elinde bıçak vardı. Bana saldırdı. Bende kendimi korumak için ona bıçak çektim" dedi.
UTANDIĞI İÇİN DAHA ÖNCE ANLATAMAMIŞ
Mahkeme başkanı, Mücahit Minaz'ın bu iddiaları üzerine, 'Maktül sana bıçak çektiyse bıçak nerede, sen neden kaçmadın? diye sordu. Minaz, 'Bıçak düşmüş olabilir. Nereye düştü bilmiyorum. Ben bıçağı çektim sonra olay yerinden kaçtım. Ne olduğunu bilmiyorum" diye cevap verdi. Mahkeme başkanının bunları önceki ifadelerinde neden söylemedin? sorusu üzerine ise, 'Utandığım için bunları söyleyemedim' yanıtını verdi. Mahkeme başkanının kamera görüntüleri var, onlara ne diyeceksin? sorusuna da, 'Yanlış görmüş olabilirim' dedi.
KENDİSİNİ EVE GÖTÜREN TAKSİCİYİ BİLE TANIMAMAZLIKTAN GELDİ
Mahkemede cinayetten sonra katil zanlısını evine götüren taksiciyi de tanık olarak dinledi. Taksici, 'Beni çağırdı. Paça kısmında kırmızı renkte boya gibi bir şey vardı. Ama karanlıktan ne olduğunu anlayamadım. Giderken biraz konuştuk. İnerken para üstünü bile almadı' dedi. Taksicinin ifadesinin ardından kendisine söz verilen Mücahit Minaz ise 'Taksiciyi tanımıyorum. Hangi taksiyle eve gittim bilmiyorum' dedi.
KARDEŞİMİN KİMSEYE ZARARI OLMAZDI
İddiaların asılsız olduğunu ileri süren Mustafa Sömek'in kardeşi Ahmet Sömek, 'Kardeşim ilçedeki herkes tarafından sevilen bir insandı. Katilin söylediği gibi davranışları hiç olmazdı. Kendi halinde bir insandı. Kimseye bir yanlışı olmadı. Katil zanlısı bu olaydan kurtulmak için bu yönde iftiralar atmaktadır' dedi.
Mahkeme, katil zanlısının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılmasını istedi. Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.