Son dakika: Cinsel organını ve başını kesip öldürmüştü! Katilden şok ifadeler!

KENDİSİNİ EVE GÖTÜREN TAKSİCİYİ BİLE TANIMAMAZLIKTAN GELDİ



Mahkemede cinayetten sonra katil zanlısını evine götüren taksiciyi de tanık olarak dinledi. Taksici, 'Beni çağırdı. Paça kısmında kırmızı renkte boya gibi bir şey vardı. Ama karanlıktan ne olduğunu anlayamadım. Giderken biraz konuştuk. İnerken para üstünü bile almadı' dedi. Taksicinin ifadesinin ardından kendisine söz verilen Mücahit Minaz ise 'Taksiciyi tanımıyorum. Hangi taksiyle eve gittim bilmiyorum' dedi.





KARDEŞİMİN KİMSEYE ZARARI OLMAZDI



İddiaların asılsız olduğunu ileri süren Mustafa Sömek'in kardeşi Ahmet Sömek, 'Kardeşim ilçedeki herkes tarafından sevilen bir insandı. Katilin söylediği gibi davranışları hiç olmazdı. Kendi halinde bir insandı. Kimseye bir yanlışı olmadı. Katil zanlısı bu olaydan kurtulmak için bu yönde iftiralar atmaktadır' dedi.



Mahkeme, katil zanlısının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılmasını istedi. Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.