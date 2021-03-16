Son dakika: Define avcıları altın ararken buldu! 1.5 metrelik küp şaşkına çevirdi...

Pithos gibi formu çok değişmeyen kapları tarihlemenin en iyi yolu etrafında ele geçen buluntular oluyor. Bugün arazi genelinde benim gözlemlediğim geç Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan sarı sırlı kırık kap parçaları vardı. Pithos' un bulunduğu bölgenin yakınında ise Osmanlı döneminde askeri gözlem noktalarının olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Pithos' un Geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olma ihtimali çok yüksek." dedi.