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Giriş Tarihi: 16.3.2021 10:23 Son Güncelleme: 16.3.2021 11:48

: 'de aile faciası! Önce karısını sonra ise...

İHA
Son dakika: Düzce'de aile faciası! Önce karısını sonra ise...

haberi: Aile içi kavga faciayla bitti. Korkunç olay, ’nin ilçesinde meydana geldi. (49) sabah saatlerinde eşi ile tartışmaya başladı. Mutfaktan aldığı bıçakla ile önce karısını öldürdü ardından da kendi canına kıydı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde cinnet getiren koca, bıçaklayarak eşini öldürdükten sonra canına kıydı.

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Çuhallı çarşısında sabah saatlerinde meydana geldi. Metin Aygün (49) sabah saatlerinde eşi Mediha Aygün ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda mutfaktan aldığı bıçak ile önce karısını öldürdü ardından da kendi canına kıydı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cinnet getiren koca önce karısını sonra kendini öldürdü | Video

3 çocukları bulunan Aygün ailesinin 3 ay önce Karadeniz Ereğli'den Akçakoca ilçesine taşındıkları öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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Son dakika: Düzce'de aile faciası! Önce karısını sonra ise...
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