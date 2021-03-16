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Giriş Tarihi: 16.3.2021 14:34 Son Güncelleme: 16.3.2021 14:40

Son dakika: Gülbahar'ın katili aileden çıktı! 'deki kan donduran cinayette flaş gelişme!

DHA
Son dakika: Gülbahar'ın katili aileden çıktı! Mardin'deki kan donduran cinayette flaş gelişme!

'in Nusaybin ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen korkunç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. 1 çocuk annesi Gülbahar Asabay, evinde silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Yapılan incelemede Gülbahar Asabay'ı (25) erkek kardeşinin vurduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, Gülbahar'ın kardeşini yakalamak için çalışma başlattı.

Kan donduran olay, dün öğle saatlerinde, Nusaybin'in Kışla Mahallesi Açelya Sokak'ta meydana geldi. Eşinden boşanan, 1 çocuk annesi Gülbahar Asabay, evde silahlı saldırıya uğradı.

Gülbahar, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler de polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Gülbahar'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Gülbahar Asabay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI, KARDEŞİ ÇIKTI

Gülbahar Asabay'ın öldürülmesinin ardından evde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısının, erkek kardeşi olduğunu tespit etti. Olay sonrası kaçan Gülbahar'ın kardeşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Son dakika: Gülbahar'ın katili aileden çıktı! Mardin'deki kan donduran cinayette flaş gelişme!
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