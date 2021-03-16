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Giriş Tarihi: 16.3.2021 15:42 Son Güncelleme: 16.3.2021 15:43

Son dakika haberi: İğrenç görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O baba gözaltında ve kızı korumaya alındı

DHA
Son dakika haberi: İğrenç görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O baba gözaltında ve kızı korumaya alındı

Hasan Tunçlar isimli bir şahsın, 15 yaşındaki kızına istismarda bulunduğu görüntüleri paylaşması üzerine sosyal medya ayağa kalkmıştı. Tepki çeken olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Hasan Tunçlar gözaltına alınırken kızı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca korumaya alındı. Bakanlık, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Hasan Tunçlar isimli kişinin kızına fiziki ve sözlü tacizde bulunduğu görüntüler tepki çekti. Hasan Tunçlar'ın, TikTok uygulamasından takipçileri ile paylaştığı görüntüyü gören sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek, tutuklanmasını istedi.

'KIZ ÇOCUĞU KORUMAYA ALINDI'

Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüntünün ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir."

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Son dakika haberi: İğrenç görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O baba gözaltında ve kızı korumaya alındı
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