Son dakika haberi: İğrenç görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O baba gözaltında ve kızı korumaya alındı

"Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir."