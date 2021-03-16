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Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:02

Son dakika haberi: 'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

DHA
Son dakika haberi: Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Son dakika haberler...'de kan donduran bir cinayet işlendi. ilçesinde Y.Y., icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat 'ı tabancayla vurarak öldürdü. Adalet Bakanı , avukatın öldürülmesini kınadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Olay, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta meydana geldi. Avukat Ersin Arslan ve icra memurları, haciz işlemleri için bir eve gitti.

Memurlara haczi yaptırmak istemeyen ev sahibi Y.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Avukat Ersin Arslan'a ateş etti.

Arslan kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Ersin Arslan, ambulans ile bir özel hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Avukat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

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Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avukat Ersin Arslan'ın, haciz işlemi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm avukat meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

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Son dakika haberi: Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü
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