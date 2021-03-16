Son dakika haberi: Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

ADALET BAKANI GÜL, GEBZE'DE AVUKATIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRIYI KINADI

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avukat Ersin Arslan'ın, haciz işlemi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm avukat meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

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