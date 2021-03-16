Son dakika haberi | Melek İpek korku dolu anları anlattı: "Namluyu tutuyordum, camı delip çıktı"

"RÜYASINDA TERK ETTİĞİMİ GÖRÜR, BENİ DÖVERDİ"

Üniversiteyi bıraktıktan sonra hamile kaldığını kaydeden Melek İpek, "Doğuma az süre kalmıştı. Melike diye bir kızı getirdi. Evime geldiğimde kız yatak odamda çıplaktı. Sesimi kıza karşı yükseltince kucağımda çocuk varken beni kabloyla dövmeye başladı. Kablo çocuğuma da denk gelmişti ve kafası kanamıştı" dedi. "Rüyasında benim onu terk ettiğimi görür, kalkar beni döverdi" diyen İpek "8 yaşındaki büyük kızımı da döverdi. Ama ağlayamıyordu. Çünkü ağladığında daha çok dayak yiyordu" dedi.