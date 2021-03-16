Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'e davasında tahliye çıkmadı! Twitter adeta yıkıldı

8 yıl önce bir oğlumu kaybetmiştim, şimdi de Ramazan'ın acısını yaşıyorum" dedi. Oğlunun kendisine Melek İpek'in iç çamaşırlarını göstermediğini anlatan Esma İpek, "Bilmiyorum ben görmedim. Melek 6 Haziran 2017'de geldiğinde sırtındaki yaraları görmedim, krem de sürmedim" diye konuştu.





"KIZIM DEMEYEYİM"

İfade arasında Melek İpek'e 'Kızım' kelimesini kullanan Esma İpek, "Kızım demeyeyim. Öküz öldü, ortaklık bitti derler ya misal. Ramazan'a küs kaldığımız doğrudur. Melek'e eğlenceli nişan yaptık. Nişanlılarken Ramazan, Melek'e tokat vurmuş, kötü söz söylemiş. Ramazan'ın babası bunu duydu ve kızdı. Bu nedenle düğüne gitmedik. Düğünü de karşı taraf yapmış. Oğlum kredi kullanmış. Sonra barıştık ama biz evlerine çok sık gitmezdik" dedi.