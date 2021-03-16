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: 'da yasağını yine dinlemediler!

haberi: 'da, tedbirleri kapalı olması gereken ruhsatsız eğlence mekanları yine açıldı. kentte, polis operasyon düğmesine bastı. Basılan mekanlarda,aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişiye 144 bin 900 lira ceza uygulandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 16.3.2021 12:27 Son Güncelleme: 16.3.2021 12:39 ABONE OL
Son dakika: Kırmızı listedeki Konya'da koronavirüs yasağını yine dinlemediler!

Son dakika haberleri... Hedefin 'mavi' kategori olduğu, 'çok yüksek riskli' Konya'da polis ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Efsane Sokak'ta eğlence mekanının yasağa rağmen açık olduğunu belirledi.

İşletmeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişi, canlı müzik ve alkol eşliğinde eğlenirken yakalandı.

İş yerinin daha önce de mühürlendiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske ile sosyal mesafeye uymayan 23 kişiye, 144 bin 900 lira ceza uygulandı.

İş yeri sorumlusu Hüseyin T. hakkında 'mühür bozma' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

İş yeri, zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi.

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Son dakika: Kırmızı listedeki Konya'da koronavirüs yasağını yine dinlemediler!
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