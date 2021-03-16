Son dakika: Küçük Eymen'i vahşice katletmişti! Cani anne hakkında flaş gelişme

'ÇOCUĞUN BOĞAZINDAN SES GELMEYE BAŞLADI'

Serkan Elçetin ise, "Çeşme'den Ilıca'yı geçtikten sonra çocuğun boğazından ses gelmeye başladı. Mine'ye 'Çocuğa bak, boğazında bir şey kalmış olabilir' dedim. Aracı, sol tarafa çektim. Kendisi Eymen'i alıp, su istedi. Araçta su olmadığı için sol yanımda bulunan sodayı açıp verdim. Kendisi orta kapıya oturdu ve Eymen'i parmağıyla kusturmaya çalıştı. Sodayı benden aldı, aşağıya indiler ve 3-4 dakika sonra döndüler. Çocuk kucağında baygın şekilde geldi, içeriye koydu, o arada, 'Çocuk yaşamıyor' dedi.