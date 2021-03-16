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Son dakika: 'da korkunç cinayet! Arkadaşlarını ağaca bağladılar

Son dakika haberi: 'da kan donduran bir cinayet işlendi. Arkadaşlarını tarafından ağaca bağlanan genç adam, aldığı darbeler sonrası yaşamını yitirdi. ilçesinde, mesire alanında 4 kişi tarafından ip ile bağlandıktan sonra yumruk ve sopa darbeleriyle feci şekilde dövülen  (39), kaldırıldığı hastanede can verdi. Şüphelilerin Filiz'i arkadaşları 'ı (31) çıkan tartışmada bıçakla yaraladığı için döverek ölümüne neden oldukları ileri sürüldü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 16.3.2021 09:58 Son Güncelleme: 16.3.2021 10:03 ABONE OL
Son dakika: Manisa'da korkunç cinayet! Arkadaşlarını ağaca bağladılar

Olay bugün saat 01.00 sıralarında Adala Mahallesindeki mesire alanında meydana geldi. İlyas Filiz ile Ali Akın (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken iddaya göre İlyas Filiz, baçıkla Ali Akın'ı karnından yaralayıp, kaçtı. Akın'ın yaralandığını duyan arkadaşları, Filiz'in peşine düştü. Yaklaşık yarım saat kadar sonra Filiz'i mesirei alanı yakınında yakalayan E.T. (27), M.K. (26), İ.D.E. (20) ve K.A. (26), ip ila bağladıktan sonra sopa ve yumruk darbeleriyle öldüresiye dövdü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ali Akın'ın ilçede bir özel hastanede gördüğü tedavinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Akın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma olayın ardından Filiz'i bağlayıp, darp ederek ölümüne neden oldukları ileri sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Son dakika: Manisa'da korkunç cinayet! Arkadaşlarını ağaca bağladılar
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