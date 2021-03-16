Son dakika: Manisa'da korkunç cinayet! Arkadaşlarını ağaca bağladılar

Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken iddaya göre İlyas Filiz, baçıkla Ali Akın'ı karnından yaralayıp, kaçtı. Akın'ın yaralandığını duyan arkadaşları, Filiz'in peşine düştü. Yaklaşık yarım saat kadar sonra Filiz'i mesirei alanı yakınında yakalayan E.T. (27), M.K. (26), İ.D.E. (20) ve K.A. (26), ip ila bağladıktan sonra sopa ve yumruk darbeleriyle öldüresiye dövdü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.