Son dakika haberi: Palu Ailesi davasında flaş gelişme! Kilit isim açlık grevine başladı

Daha önce görülen davada savunma yapan Tuncel şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben ne Meryem'i ne başkasını öldürdüm. Ancak Meryem'in kim tarafından öldürüldüğünü söyledim.

Müge Anlı'da SON DAKİKA: Palu Ailesi - Tuncer Ustael dehşeti olayında çarpıcı gelişme | Video