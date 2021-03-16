Son dakika: Radyo programcısını evinde öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu...

''YAPTIKLARI RADYO PROGRAMINI BEĞENMEDİĞİM İÇİN VURDUM''



Halil N. fadesinde, ''Hazım Özsü'nun pandemi sürecinde arkadaşı N.K. ile birlikte yaptıkları radyo programı içerisinde kutsal değerler için kullandıkları bazı ifadeleri beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsü'nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsü aşağıya indiğinde, 'Artık sesini kısıyorum' diyerek belimden çıkardığım tabanca ile boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı, ancak bir ânlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım'' dedi.