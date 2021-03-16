Son dakika: Samsun'da Hüsame Ünveren cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi!

ÖFKESİ UYUŞTURUCUYMUŞ

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Gökhan Cerrah 'azmettirme' iddialarını kabul etmedi. Cinayet zanlısı Ahmet Cerrah'ın da ifadesinde, "Olay anındaki hırsım ve öfkemin tek sebebi Hüsame'nin Canik'te uyuşturucu satmasıdır. Buna izin vermememden dolayı aramızda husumet oluşmuştur" dediği belirtildi. İsmi açıklanmayan sanıklardan biri ise savcılık ifadesinde, Gökhan ve Ahmet Cerrah kardeşlerin, Hüsame'yi öldürmesi için kendisine baskı yaptığını, kabul etmeyince de odunla dövüldüğünü söyledi.